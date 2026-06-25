«Грошики виригувать прийдеться». Військовий «Скелі» записав відео з погрозами «Бабелю» — у полку прокоментували

Військовослужбовець 425 окремого штурмового полку «Скеля» Микола «Киянин» Хархан записав відео з погрозами «Бабелю». Він називає «журнашлюхою» журналістку «Бабеля», що підготувала розслідування про смерті і катування в «Скелі», називає «Бабель» «офісно-російським виданням», що працює за [російський] кеш, і каже, що підрозділи ЗСУ можуть самі захистити себе і «грошики виригувать прийдеться». Увагу до «Скелі» він пояснює тим, що полк нищить ворогів української нації.
Офіцер комунікацій «Скелі» Олексій Братущак заявив, що погрози журналістам є неприпустимими, але і військовослужбовці мають право на свободу слова.
Його слова з пресконференції цитує «Детектор медіа».
За словами Братущака, Хархан — блогер, і може спілкуватися з аудиторією, як вважає за потрібне. До «Скелі» він долучився нещодавно. Щодо погроз, то Братущак підкреслив, що вони є неприпустимими:
«Коли ми обговорювали реакцію на матеріал «Бабеля», ми з командиром чітко проговорили, і це було озвучено на нараді, що не має бути якихось дій щодо авторів того чи іншого розслідування. Воювати з журналістами — не наша справа.
Колись із командирами спілкувалися, прийшли до такої тези, яка описує нашу позицію: ми виборюємо свободу говорити правду. Ми воюємо за те, щоб ви могли працювати, мати свободу слова. Подобається нам це чи ні, але ми хочемо жити саме в такій країні. Він окрім того, що військовослужбовець, ще й блогер, і свободу слова в нас ніхто не скасовував», — заявив Братущак.
Згодом, у коментарях в фейсбуку, Братущак написав, що не слухав і не читав того, що опублікував Хархан. Проте «свободою слова» його дії назвав.
- 23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» нарахував 26 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань із тих, хто проходить навчання.
- 24 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало перевірку після матеріалу «Бабеля», а омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що моніторингова група Офісу омбудсмана вирушає на місце, щоб провести перевірку. 25 червня стало відомо, що командира «Скелі» підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірок. Також за рішенням головкома ЗСУ Олександра Сирського в «Скелі» працює комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ.