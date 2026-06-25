Україна і Світовий банк підписали угоду на $3,39 млрд

На полях конференції з відновлення України в Гданську Україна і Світовий банк підписали угоду на $3,39 мільярда. Це стало можливим завдяки виконанню реформ.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

$1,04 мільярда — це позики на політику розвитку, які підкріпили уряди Японії ($540 мільйонів) та Великої Британії ($500 мільйонів).

$2,35 мільярда — це грантове фінансування від Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (F.O.R.T.I.S.).

Пакет домовленостей уклали в межах першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектора (пакет фінансової підтримки, спрямований на відновлення української економіки та інтеграцію з ринками Європейського Союзу).

Щоб підписати угоду, Україна виконала такі умови програми: ухвалила 13 законів і 7 підзаконних актів. Вони пов’язані зі сферами публічних закупівель, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектора, ветеранського підприємництва, житлової політики, освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів.

Наступний етап партнерства України зі Світовим банком — концепція «Економіки майбутнього», яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни.

DPO (Development Policy Operation) — Програма політики розвитку від Світового банку. Це інструмент прямої бюджетної підтримки, за яким Україна отримує кошти на покриття дефіциту держбюджету та фінансування соціальних потреб в обмін на структурні та інституційні реформи (євроінтеграція, боротьба з корупцією, цифровізація). Програма працює серіями: у межах серії «Основи зростання» (Growth Foundations) у 2024 році Україна залучила понад $3,5 мільярда.

Авторка: Христина Піцуряк