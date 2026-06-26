Свириденко: На конференції в Гданську Україна залучила понад €10 млрд

На Конференції з відновлення України в польському Гданську підписали 160 угод на загальну суму понад €10 мільярдів.
Такі підсумки підбила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Серед ключових результатів:
- €3,2 млрд — перший транш нового фінансового інструменту ЄС;
- $3,4 млрд – угода зі Світовим банком;
- €140 млн на житлові програми;
- запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України;
- створення Фонду підтримки транспорту (Ukraine Transport Support Fund).
А ще — угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг у прифронтових регіонах та нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
- Конференція з відновлення України (URC2026) проходить 25—26 червня у польському місті Гданськ. Її мета — посилити міжнародну підтримку відбудови України та залучити нові інвестиції.
- Українську делегацію очолювала премʼєрка Юлія Свириденко. Президент Володимир Зеленський не поїхав до Гданська — цьому передувало те, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла — найвищої польської державної нагороди.