Тегеран допустить в Іран експертів МАГАТЕ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Іран за підсумками переговорів у Швейцарії дозволив експертам МАГАТЕ заїхати на територію країни.
Про це він написав у Х.
Також Іран погодився відкрити Ормузьку протоку, у відповідь на що Мінфін США видав тимчасовий 60-денний дозвіл на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.
Іран і США 21 червня завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів. У підсумку сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок.
- Іран та США офіційно узгодили та підписали меморандум про взаєморозуміння 18 червня. Документ передбачає, що тепер сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну мирну угоду. Цей термін можуть продовжити за взаємною згодою.
- Заплановані раніше на 19 червня переговори у Швейцарії скасували. Медіа писали, що іранська делегація відмовилася від зустрічі через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану. В Ізраїлі це пояснюють відповіддю на атаки проліванської «Хезболли».
- У неділю, 21 червня, у Швейцарії завершився перший раунд перемовин між Іраном і США. Вони проходили за посередництва Пакистану й Катару.