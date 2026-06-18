Іран та США підписали остаточний меморандум про взаєморозуміння. Попереду — два місяці переговорів

Президенти США та Ірану підписали остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння, що має стати першим кроком до мирної угоди.

Дональд Трамп поставив свій підпис на паперовій версії документа у французькому Версалі, де він вечеряв із президентом Франції Емманюелем Макроном після саміту G7.

Іранський президент Масуд Пезешкіан опублікував фото із підписаним документом у себе в кабінеті.

Електронну версію меморандуму сторони вже підписували 15 червня. А цей документ, за словами речника міністерства закордонних справ Ірану Есмаїла Багаї, є «офіційно остаточно узгодженим».

«Меморандум між Іраном та США тепер офіційно завершено, оскільки його підписали обидві сторони», — сказав Багаї.

Прем’єр Пакистану Шехбаз Шаріф, який був посередником у мирних переговорах, написав, що меморандум «набуває чинності негайно», — Іран зараз розблокує Ормузьку протоку, а США знімуть морську блокаду іранських портів.

Раніше в США та Пакистані заявляли, що офіційна церемонія підписання меморандуму відбудеться в п’ятницю, 19 червня, за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Проте МЗС Ірану зазначає, що хоча переговорні групи планують бути присутніми в Женеві 19 червня, офіційної церемонії підписання у Швейцарії вже не буде.

Меморандум є лише тимчасовою угодою. Після його підписання сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну мирну угоду. Цей термін можуть продовжити за взаємною згодою сторін.

Напередодні високопосадовець адміністрації США оприлюднив текст меморандуму, який складається з 14 пунктів, передає CNN. Угода передбачає: