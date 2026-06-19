Переговори США та Ірану у Швейцарії скасували

Заплановані на 19 червня переговори між США та Іраном у швейцарському Бюргенштоку не відбудуться.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії, передає Reuters.

Зустріч мала стати першим етапом переговорів щодо американо-іранської угоди.

Напередодні в Білому домі заявили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував поїздку до Швейцарії. До переговорів також мали долучитися Катар та Пакистан.

США заявили, що зустріч скасували через проблеми з логістикою. Водночас Reuters пише, що Іран не підтверджував участі своєї делегації та очікував, що США виконають умови проміжної угоди.

Тим часом ліванський телеканал Al Mayadeen повідомив, що іранська делегація відмовилася від зустрічі через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану.

Іран та США офіційно узгодили та підписали меморандум про взаєморозуміння 18 червня. Відтепер сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну мирну угоду. Цей термін можуть продовжити за взаємною згодою.

Що передбачає угода

Напередодні високопосадовець адміністрації США оприлюднив текст меморандуму, який складається з 14 пунктів, передає CNN. Документ передбачає: