В Україну з російської неволі повернули сімох цивільних

В Україну повернули сімох цивільних, які перебували в російській неволі, — їх незаконно затримали у 2022 році.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Це українці віком від 35 до 66 років. Їх незаконно затримали під час окупації Маріуполя, Київської (Бучанський район), Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Одного з них росіяни викрали з дому, бо його сини служать у ЗСУ, а іншого — дорогою на роботу в перший день повномасштабного вторгнення.

Також серед звільнених — доброволець, що 2022 року приєднався до бригади «Ангели Тайри» в Маріуполі. Тоді разом з ним затримали й Тайру, яку повернули раніше.