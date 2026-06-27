США вдарили по Ірану у відповідь на удар по судну в Ормузькій протоці

Сполучені Штати пізно ввечері 26 червня вдарили по Ірану — це стало відповіддю на аналогічну дію з боку Тегерану, який за день до цього атакував торгове судно, що йшло Ормузькою протокою.
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.
Американські війська вдарили по іранських складах з ракетами й дронами і по радіолокаційних станціях. У заяві додали, що ЗС США продовжують координувати судна, які йдуть Ормузькою протокою, задля їхньої безпеки. Також війська слідкують за тим, щоб Іран дотримувався правил меморандуму.
25 червня Іран атакував цивільне торгове судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці — воно було пошкоджено. Це стало першою відомою атакою на судно в Ормузькій протоці після 18 червня — тоді США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах на 60 днів.
- Ормузька протока залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Її відкрили минулого тижня після того, як сторони домовилися припинити бойові дії на 60 днів. США, зі свого боку, зняли морську блокаду іранських портів. На тлі цього ціна на нафту опустилася до найнижчого рівня від березня — $73 за барель.
- Вже 22 червня, після переговорів у Швейцарії, Іран і США узгодили дорожню карту, яка має призвести до фінальної угоди протягом 60 днів. Того ж дня Сполучені Штати тимчасово зняли санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.