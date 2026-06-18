Перші танкери вже пройшли Ормузькою протокою після того, як США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння

Три танкери, які прямують під прапором Саудівської Аравії, вже пройшли через Ормузьку протоку після того, як США та Іран підписали остаточний меморандум про взаєморозуміння.

Про це пише Reuters.

Судна перевозили 6 млн барелів сирої нафти. Інші кораблі увімкнули геолокацію — вони також готуються пройти протокою.

Ввечері 17 червня президенти США та Ірану підписали остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння, що має стати першим кроком до мирної угоди. Меморандум складається з 14 пунктів. Серед них, згідно з інформацією CNN, — відновлення Іраном безпечного проходу комерційних суден через Ормузьку протоку та розмінування.

Також один з пунктів — припинення вогню в Лівані, проте, за даними Reuters, Ізраїль вранці знову вдарив з авіації по Лівану.