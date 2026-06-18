Ціни на нафту впали до найнижчого рівня від березня після підписання меморандуму між США та Іраном

Після того, як президенти США та Ірану підписали остаточний меморандум про взаєморозуміння 18 червня, світові ціни на нафту впали на 2% — до найнижчого рівня від початку війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, станом на 08:11 фʼючерси на нафту марки Brent знизилися до $77,96 за барель, а американська WTI просіла до $74,96.

Ціна на нафту марки Brent зараз на найнижчому рівні від 2 березня — першого торгового дня після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Тоді як ціна на WTI опустилася до найнижчого рівня з 4 березня.

Експерти вважають, що ціни на сировину і надалі знижуватимуться, але не різко. Частина іранської нафти вже надходила на ринок через альтернативні маршрути, а судноплавні компанії можуть не поспішати повертати танкери до Ормузької протоки через ризик зриву угоди.

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що експорт країн Перської затоки нормалізується до довоєнного рівня до кінця липня, а видобуток сирої нафти відновиться до жовтня.

У Міжнародному енергетичному агентстві попередили, що в разі успішної реалізації домовленостей між США та Іраном нинішня криза постачання може змінитися значним надлишком нафти вже у 2027 році.