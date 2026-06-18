США зняли морську блокаду Ірану

Американські ЗС за вказівкою президента Дональда Трампа зняли морську блокаду Ірану.

Про це повідомило Центральне командування ЗС США.

Блокаду зняли з усіх суден, які входять та виходять у порти Ірану та у прибережні райони.

«Американські збройні сили не перешкоджають транзиту суден до іранських портів або з них. Усі дії американських збройних сил, спрямовані на забезпечення дотримання блокади, припинені. Наші великі військові кораблі залишатимуться в цьому районі, щоб гарантувати, що всі положення угоди дотримуються, виконуються та мають повну юридичну силу», — написали у заяві.

США розпочали морську блокаду портів Ірану 13 квітня — вони вимагали повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден. Судна, які заходили чи виходили з іранських портів, потрапляли під американські удари.

Ввечері 17 червня президенти США та Ірану підписали остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння , що має стати першим кроком до мирної угоди. Мирний план, який опублікувало CNN, включає 14 пунктів. Один з них — скасування морської блокади Ірану одразу після того, як підпишуть меморандум.