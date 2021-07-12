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Яким ми запамʼятаємо Євро-2020: найкращий бомбардир — автогол, рекорди Роналду і збірної Італії, неймовірна Данія і фартова Україна

Автор:
Сергій Пивоваров
Редактор:
Євген Спірін
Дата:
Яким ми запамʼятаємо Євро-2020: найкращий бомбардир — автогол, рекорди Роналду і збірної Італії, неймовірна Данія і фартова Україна

Капітан збірної Італії Джорджо К'єлліні в матчі групового етапу Євро-2020 проти Швейцарії, який італійці виграли з рахунком 3:0, 16 червня 2021 року.

Valerio Pennicino - UEFA / Contributor / Getty Images

Одинадцятого липня завершився Чемпіонат Європи з футболу 2020. У фінальному поєдинку збірна Італії перемогла Англію у серії пенальті. Це перший чемпіонат Європи, який відбувався у 10 країнах. А ще перший подібний турнір, який перенесли на рік через надзвичайні обставини — пандемію коронавірусу. Під час самого чемпіонату сталося чимало подій, які увійшли в історію. «Бабель» згадує, чим запамʼятався Євро-2020. Це аномальна кількість автоголів, особистий рекорд Кріштіану Роналду і командний — Італії, збірна Данії, яка стала головною сенсацією турніру. А ще збірна України, яка змусила переживати, радіти і засмучуватися своїх уболівальників.

Автогол — кращий бомбардир чемпіонату Європи

Одна з головних аномалій цього розіграшу Євро — неймовірна кількість автоголів. Перший гол у свої ворота забили турки в матчі-відкритті чемпіонату проти збірної Італії. Останній — датчани у півфіналі з Англією.

Усього на Євро-2020 було 11 автоголів. До цього за всю історію Євро, починаючи з 1960 року, футболісти лише девʼять разів вражали свої ворота. Для порівняння, найкращі бомбардири нинішнього чемпіонату португалець Кріштіану Роналду і чех Патрік Шик забили майже вдвічі менше — по пʼять голів.

Головним антигероєм у цьому плані став воротар збірної Польщі Войцех Щенсний. Він не лише забив найшвидший автогол в історії чемпіонатів Європи з футболу, на 18-й хвилині зустрічі зі Словаччиною, а й став першим голкіпером в історії турніру, який забив мʼяч у власні ворота. Щоправда, друге «досягнення» Щенсного невдовзі повторили ще два голкіпери: Лукаш Градецький зі збірної Фінляндії у матчі з Бельгією і Мартін Дубравка зі збірної Словаччини у матчі з Іспанією.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний забиває автогол під час матчу зі Словаччиною, 14 червня 2021 року.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний забиває автогол під час матчу зі Словаччиною, 14 червня 2021 року.

ANTON VAGANOV / Contributor / Getty Images

Унікальні досягнення Роналду

Попри те що збірна Португалії вилетіла вже в 1/8 фіналу, головна зірка команди Кріштіану Роналду встановив одразу кілька рекордів. Він став єдиним футболістом, який зіграв на пʼяти Євро — 2004, 2008, 2012, 2016 і 2020. Також португалець оновив власний рекорд за кількістю зіграних матчів на чемпіонатах Європи — тепер у нього їх 25.

Завдяки пʼяти мʼячам на Євро-2020 Роналду вийшов у лідери бомбардирів в історії турнірів — 14 голів. Француз Мішель Платіні з 9 голами тепер посідає друге місце.

Крім того, ці пʼять мʼячів дозволили Кріштіану Роналду повторити світовий рекорд за голами за збірну. Тепер на його рахунку 109 мʼячів за національну команду, як і в Алі Даеї з Ірану. За свою збірну Даеї завершив грати у 2006 році. А от Роналду поки продовжить виступати за Португалію, а отже зможе встановити новий рекорд вже у найближчих матчах відбору на Чемпіонат світу 2022 у вересні цього року.

Кріштіану Роналду святкує свій перший гол у грі проти Франції, матч закінчився з рахунком 2:2, 23 червня 2021 року.

Кріштіану Роналду святкує свій перший гол у грі проти Франції, матч закінчився з рахунком 2:2, 23 червня 2021 року.

Angel Martinez - UEFA / Contributor / Getty Images

Італії лишилася одна гра до світового рекорду

У фіналі Євро-2020 збірна Італії обіграла Англію в серії післяматчевих пенальті. Таким чином італійці продовжили свою безпрограшну серію до 34 матчів поспіль. Вони вже оновили національний рекорд — попередній був у період з 1935 по 1939 рік, коли Італія не програвала 30 матчів.

До світового рекорду італійцям залишився всього один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів з 2007 по 2009 рік, а Бразилія стільки ж ігор не знала поразок з 1993 по 1996 рік. У збірної Італії непогані шанси на те, щоб повторити це досягнення. Наступний офіційний матч італійці зіграють зі збірною Болгарії в рамках відбору на Чемпіонат світу 2022 у вересні цього року.

Одним з головних творців такого успіху збірної Італії став воротар Джанлуїджі Доннарумма. У свої 22 роки він встановив рекордну серію без пропущених голів у міжнародних турнірах серед національних збірних — 1 168 хвилин. На Євро-2020 воротар провів три матчі без пропущених голів, зробив девʼять сейвів і став героєм серії пенальті у півфіналі проти Іспанії і в фіналі проти Англії. Зрештою Доннарумма став першим голкіпером в історії Євро, хто отримав нагороду найкращого гравця турніру.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма святкує з товаришами по команді перемогу на Євро-2020, після того як він відбив вирішальний пенальті у фіналі проти Англії, 11 липня 2021 року.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма святкує з товаришами по команді перемогу на Євро-2020, після того як він відбив вирішальний пенальті у фіналі проти Англії, 11 липня 2021 року.

Laurence Griffiths / Staff

Збірна Данії — головне відкриття Євро

Для датчан турнір розпочався з трагедії. У першому матчі з Фінляндією у головної зірки збірної Данії Крістіана Еріксена прямо на полі зупинилося серце. Медики врятували гравця, а деморалізовані данці зрештою поступилися фінам. У лікарні Еріксену вживили дефібрилятор — пристрій для підтримки серцевого ритму. Футболіст каже, що почувається добре, але його професійна карʼєра поки під питанням.

У другому матчі данці програли збірній Бельгії. І тільки завдяки крупній перемозі над Росією збірна Данії посіла друге місце в групі і вийшла в плей-оф турніру.

В 1/8 фіналу данці обіграли збірну Уельсу, а в чвертьфіналі — чехів. Але у півфіналі збірна Данії поступилася Англії через спірне пенальті у додатковий час. І все ж завдяки яскравій і вольовий грі данці отримали нових уболівальників по всьому світу.

Гравці збірної Данії оточують Крістіана Еріксена, якому надають медичну допомогу під час матчу з Фінляндією, 12 червня 2021 року.

Гравці збірної Данії оточують Крістіана Еріксена, якому надають медичну допомогу під час матчу з Фінляндією, 12 червня 2021 року.

Stuart Franklin / Staff / Getty Images

Україна ледь не вилетіла, але їй пощастило дійти до чвертьфіналу

У першому матчі Євро українці дали бій збірній Нідерландів, але упустили нічию наприкінці поєдинку. Потім обіграли Північну Македонію. Проте у вирішальному матчі за прямий вихід у плей-оф програли збірній Австрії.

Але українцям двічі пощастило. Збірна опинилася серед чотирьох найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах, і тому змогла вийти в плей-оф. В 1/8 фіналу українцям попався найзручніший суперник з усіх можливих — збірна Швеції. Зрештою українці обіграли шведів у додатковий час, але вже в матчі за вихід у півфінал крупно програли англійцям.

Попри це виступ на турнірі національної збірної під керівництвом Андрія Шевченка можна вважати успішним. Адже українці не тільки вперше у своїй історії виступів на Євро вийшли з групи, але й змогли дійти до чвертьфіналу.

У найкращих футболістів Європи — багатомільйонні контракти, а ми сподіваємося на ваші донати — будь-які, навіть у криптовалюті.

Нападник Артем Довбик святкує гол у ворота Швеції, який вивів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020 29 червня 2021 року.

Нападник Артем Довбик святкує гол у ворота Швеції, який вивів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020 29 червня 2021 року.

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