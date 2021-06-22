Євро-2020: Росія розгромно програє Данії та вилітає з турніру

Збірна Росії програє з рахунком 1:4 збірній Данії в останньому поєдинку групового етапу Євро-2020 та вилітає з турніру.

Росіяни пропустили перший гол під кінець першого тайму. Відзначився Міккель Дамсгор.

У другому таймі спочатку російський захисник привіз гол у свої ворота, віддавши неточну передачу своєму голкіперу, якою скористався Юсуф Поульсен.

Росія змогла відіграти один м’яч — Артем Дзюба реалізував пенальті. Але після цього данці вколотили ще два голи у ворота Росії. Таким чином росіяни займають останнє місце у групі і не проходять у плей-оф.

У паралельному матчі збірна Бельгії наприкінці матчу дотиснула збірну Фінляндії та забила два голи. Спочатку автогол записали на голкіпера фінів Лукаса Градецкі, а потім м’яч забив Ромелу Лукаку.

Таким чином у цій групі перше місце посідає збірна Бельгії з 9 очками, а друге місце — збірна Данії з 3 очками. Вона зіграє у плей-оф зі збірною Уельсу. На третьому місці опинилися збірна Фінляндії з 3 очками.

Для збірної України такі результати стали найбільш вигідними. Фінляндія та Україна заробили однакову кількість очок (3), але у фінів гірша статистика забитих та пропущених м’ячів. Таким чином українці вже обходять щонайменше одну збірну у рейтингу кращих збірних, які посіли 3 місце. Для виходу в плей-оф збірній Україні потрібно, щоб ще принаймні одна команда мала гірші результати, ніж у неї.