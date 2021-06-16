Євро-2020: Росія мінімально перемогла Фінляндію

Збірна Росії перемогла збірну Фінляндії з рахунком 1:0 у другому турі групового турніру чемпіонату Європи з футболу.

Гра відбувалася в Санкт-Петербурзі, на стадіоні «Петровський».

Єдиний гол на 45+2-й хвилині забив Олексій Міранчук. Таким чином, росіяни здобувають три очки і разом з фінами ділять друге-третє місце у групі. Три очки також мають й бельгійці, які проведуть свій матч 17 червня проти збірної Данії.

У середу також відбудуться два матчі групи А. О 19:00 почнеться матч між збірними Туреччини та Вельсу, а о 22:00 — Італія зустрінеться зі Швейцарією.