У матчі-відкритті Євро-2020 збірна Італії розгромила збірну Туреччини

Перший тайм завершився без голів, хоча італійці повністю контролювали гру. Вони мали кілька моментів, а арбітр кілька разів ухвалював сумнівні рішення і міг назначати пенальті у ворота турків.

У Римі завершився перший матч Чемпіонату Європи з футболу 2020 року . Збірна Італії перемогла збірну Туреччини з рахунком 3:0.

Але в другому таймі італійці розмочили ворота збірної Туреччини. Перший гол на Євро-2020 став автоголом — м’яч у свої ворота зрізав Меріх Деміраль.

Згодом збірна Італії забила вдруге. Удар Леонардо Спінаццола голкіпер турків зміг відбити, але на добиванні першим був Чіро Іммобіле.

Третій м’яч у збірної Італії забив Лоренцо Інсіньє, а асистував йому той самий Іммобіле. Після невдалого виносу м’яча від воротаря збірної Туреччини італійці провели швидку контратаку .