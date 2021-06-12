У матчі-відкритті Євро-2020 збірна Італії розгромила збірну Туреччини

У Римі завершився перший матч Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Збірна Італії перемогла збірну Туреччини з рахунком 3:0.
Перший тайм завершився без голів, хоча італійці повністю контролювали гру. Вони мали кілька моментів, а арбітр кілька разів ухвалював сумнівні рішення і міг назначати пенальті у ворота турків.
Але в другому таймі італійці розмочили ворота збірної Туреччини. Перший гол на Євро-2020 став автоголом — м’яч у свої ворота зрізав Меріх Деміраль.
Згодом збірна Італії забила вдруге. Удар Леонардо Спінаццола голкіпер турків зміг відбити, але на добиванні першим був Чіро Іммобіле.
Третій м’яч у збірної Італії забив Лоренцо Інсіньє, а асистував йому той самий Іммобіле. Після невдалого виносу м’яча від воротаря збірної Туреччини італійці провели швидку контратаку .
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Розпочався турнір поєдинком між збірними Туреччини та Італії, який відбудеться в Римі.
- Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.