В Італії розпочався футбольний Чемпіонат Європи: хто з ким зіграє та коли будуть матчі української збірної

У Римі матчем збірних Італії та Туреччини розпочався Чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Попри те, що його перенесли на рік через пандемію коронавірусу, назву вирішили залишити ту саму.

Загалом Євро-2020 триватиме з 11 червня до 11 липня. У чемпіонаті візьмуть участь 24 національних збірні з Європи. Вони зіграють спочатку у груповому етапі. До 1/8 фіналу вийдуть команди, які посядуть перші та другі місця у своїх групах, а також чотири найкращих команди за очками, які посядуть третє місце.

Матчі збірної України відбудуться 13, 17 та 21 червня. Їх транслюватимуть телеканали «Футбол» та «Україна».