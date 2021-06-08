Збірна України прилетіла до Бухаресту. Там вона зіграє два поєдинки на Євро-2020

Збірна України з футболу прилетіла до румунської столиці Бухаресту, де вона зіграє два поєдинки на Чемпіонаті Європи-2020.

Літак із гравцями збірної вилетів із Харкова о 17:00 і успішно приземлився в невеликому аеропорту Баняса близько 18:45. Цей аеропорт був обраний УЄФА для приймання чартерів учасників Євро-2020.

Після прильоту футболісти одразу пересядуть до автобусу, яким пересуватимуться під час Чемпіонату Європи. Той привезе їх до готелю «Каро», який стане резиденцією для гравців та тренерського штабу на період Євро-2020.

На ранок 9 червня у збірної запланована перша пресконференція. А перше тренування відбудеться того ж дня, але ввечері.