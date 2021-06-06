Збірна України презентувала нову форму для Євро-2020 — із мапою країни та гаслом «Героям слава!»

Збірна України з футболу презентувала нову форму, у якій вона зіграє на Чемпіонаті Європи 2020 року.
Про це у своєму Facebook написав очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко.
«Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 в новій — особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни», — зазначив він.
Форму виготовив партнер збірної — компанія Joma. На передній частині футболки, у центрі розміщена емблема збірної та контури України, а на горловині будуть написи «Слава Україні!» та «Героям Слава!».
Форма буде представлена у трьох традиційних кольорах збірної — жовтому, синьому та білому.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Розпочнеться турнір поєдинком між збірними Туреччини та Італії, який відбудеться в Римі.
- Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.