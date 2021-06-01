Шевченко оголосив заявку збірної України з футболу на Євро-2020. Хто туди увійшов?

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив остаточну заявку команди на Чемпіонат Європи-2020.
Про це пише пресслужба Української асоціації футболу.
У списку перебуває 26 гравців. На Євро-2020 Україну представлятимуть:
Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.
Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко.
Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Роман Безус, Олександр Зубков.
Нападники: Роман Яремчук, Артем Бесєдін, Артем Довбик.
Таким чином до фінальної заявки не потрапили воротар Андрій Лунін, захисники Олександр Сирота та Богдан Михайліченко, а також півзахисники Артем Бондаренко і Богдан Лєднєв.
- 17 березня 2020 року УЄФА ухвалила рішення, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Розпочнеться турнір поєдинком між збірними Туреччини та Італії, який відбудеться в Римі.
- Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.
- Збірна України гратиме у груповому етапі зі збірними Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.