Шевченко оголосив заявку збірної України з футболу на Євро-2020. Хто туди увійшов?

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив остаточну заявку команди на Чемпіонат Європи-2020.

Про це пише пресслужба Української асоціації футболу.

У списку перебуває 26 гравців. На Євро-2020 Україну представлятимуть:

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Роман Безус, Олександр Зубков.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Бесєдін, Артем Довбик.

Таким чином до фінальної заявки не потрапили воротар Андрій Лунін, захисники Олександр Сирота та Богдан Михайліченко, а також півзахисники Артем Бондаренко і Богдан Лєднєв.