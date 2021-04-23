УЄФА затвердила остаточний перелік міст, де гратимуть матчі Євро-2020

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердила остаточний перелік міст, які цього літа прийматимуть матчі чемпіонату Європи з футболу. Турнір мав відбутися торік і був перенесений через пандемію.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Організатори вирішили перенести три матчі групового етапу з Дубліну до російського Санкт-Петербургу. Крім того, гра 1/8 фіналу турніру, яку теж мала прийняти столиця Ірландії 29 червня, відбудеться в Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Чотири матчі, які планували провести в іспанському Більбао, відбудуться у Севільї. Влада столиці Басконії відмовилася дозволити присутність на трибунах глядачів. Тож тепер Севілья прийматиме матчі Іспанія — Швеція (14 червня), Іспанія — Польща (19 червня), Словаччина — Іспанія (23 червня), а також гру 1/8 фіналу турніру 27 червня.

Влада німецького Мюнхену запевнила УЄФА, що всі чотири матчі турніру в цьому місті пройдуть за присутності щонайменше 14,5 тисячі глядачів.

У підсумку ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.