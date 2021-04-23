УЕФА утвердил окончательный список городов, где пройдут матчи Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил окончательный список городов, которые этим летом будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу. Турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Организаторы решили перенести три матча группового этапа из Дублина в российский Санкт-Петербург. Кроме того, игра 1/8 финала турнира, которую тоже должна была принять столица Ирландии 29 июня, состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Четыре матча, которые планировали провести в испанском Бильбао, пройдут в Севилье. Власти столицы Басконии отказалась разрешить присутствие на трибунах зрителей. И теперь Севилья будет принимать матчи Испания — Швеция (14 июня), Испания — Польша (19 июня), Словакия — Испания (23 июня), а также игру 1/8 финала турнира 27 июня.

Власти немецкого Мюнхена заверили УЕФА, что все четыре матча турнира в этом городе пройдут в присутствии минимум 14,5 тысячи зрителей.

В итоге игры примут 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.