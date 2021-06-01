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Шевченко объявил заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020. Кто туда попал?

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Шевченко объявил заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020. Кто туда попал?

Joma

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил окончательную заявку команды на Чемпионат Европы-2020.

Об этом пишет пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В списке находятся 26 игроков. На Евро-2020 Украину будут представлять:

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

Таким образом в финальную заявку не попали вратарь Андрей Лунин, защитники Александр Сирота и Богдан Михайличенко, а также полузащитники Артем Бондаренко и Богдан Леднев.

  • 17 марта 2020 года УЕФА принял решение, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Начнется турнир поединком между сборными Турции и Италии, который состоится в Риме.
  • Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
  • Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.