Шевченко объявил заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020. Кто туда попал?

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил окончательную заявку команды на Чемпионат Европы-2020.
Об этом пишет пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
В списке находятся 26 игроков. На Евро-2020 Украину будут представлять:
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Роман Безус, Александр Зубков.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
Таким образом в финальную заявку не попали вратарь Андрей Лунин, защитники Александр Сирота и Богдан Михайличенко, а также полузащитники Артем Бондаренко и Богдан Леднев.
- 17 марта 2020 года УЕФА принял решение, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Начнется турнир поединком между сборными Турции и Италии, который состоится в Риме.
- Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
- Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.