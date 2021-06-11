В Италии начался футбольный Чемпионат Европы: кто с кем сыграет и когда будут матчи украинской сборной

В Риме матчем сборных Италии и Турции начался Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Несмотря на то, что его перенесли на год из-за пандемии коронавируса, название решили оставить то же самое.

В целом Евро-2020 пройдет с 11 июня до 11 июля. В чемпионате примут участие 24 национальных сборных из Европы. Они сыграют сначала в групповом этапе. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучших команды по очкам, занявших третье место.

Матчи сборной Украины состоятся 13, 17 и 21 июня. Их будут транслировать телеканалы «Футбол» и «Украина».