Евро-2020: Россия минимально победила Финляндию

Сборная России победила сборную Финляндии со счетом 1:0 во втором туре группового турнира чемпионата Европы по футболу.

Игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский».

Единственный гол на 45+2-й минуте забил Алексей Миранчук. Таким образом, россияне получают три очка и вместе с финнами делят второе-третье место в группе. Три очка также имеют и бельгийцы, но свой матч они проведут 17 июня против сборной Дании.

В среду также состоятся два матча группы А. В 19:00 начнется матч между сборными Турции и Уэльса, а в 22:00 — Италия встретится со Швейцарией.