Евро-2020: Россия минимально победила Финляндию

Сборная России победила сборную Финляндии со счетом 1:0 во втором туре группового турнира чемпионата Европы по футболу.
Игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский».
Единственный гол на 45+2-й минуте забил Алексей Миранчук. Таким образом, россияне получают три очка и вместе с финнами делят второе-третье место в группе. Три очка также имеют и бельгийцы, но свой матч они проведут 17 июня против сборной Дании.
В среду также состоятся два матча группы А. В 19:00 начнется матч между сборными Турции и Уэльса, а в 22:00 — Италия встретится со Швейцарией.
- В стартовом туре чемпионата Европы сборная Бельгии обыграла Россию со счетом 3:0.
- Чемпионат Европы стартовал 11 июня во Риме. Сборная Италии победила сборную Турции со счетом 3:0. Сборная Украины в первом матче проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3.