Євро-2020: Україна обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал

Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час збірну Швеції з рахунком 2:1 в матчі на стадіоні «Хемпден Парк» в шотландському Глазго.
Основний час матчу закінчився внічию — 1:1. На гол Олександра Зінченка на 27-й хвилині шведи відповіли під завісу першого тайму — рикошет допоміг забити Емілю Форсберг.
Уже в додатковий час, на 99-й, за грубий фол проти Артема Бесєдіна, який вийшов на заміну в екстра-таймі, пряму червону картку отримав Маркус Даніельссон. У цьому моменті український форвард отримав травму — його відразу замінив Віктор Циганков.
Уже в компенсований час до екстра-тайму, на 121-й хвилині, Україна забила переможний мʼяч — відзначився Артем Довбик.
В 1/4 фіналу Україна зіграє з Англією, яка пройшла німців. Матч пройде в Римі 3 липня. Початок — о 22:00.
- Україна потрапила в 1/8 фіналу Євро-2020 як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли в своїх групах треті місця.
- На чемпіонаті команда Андрія Шевченка програла Нідерландам і Австрії, але перемогла Північну Македонію.
- Україна вперше в своїй історії грає в плей-оф чемпіонатів Європи. У 2012 і 2016 роках збірна не виходила з групи.