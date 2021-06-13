Україна дебютувала на Євро-2020 з поразки Нідерландам

У неділю, 13 червня, збірна України в першому матчі Чемпіонату Європи поступилася Нідерландам із рахунком 2:3. «Жовто-сині» пропустили два м’ячі на початку другого тайму, потім зрівняли рахунок, але впустили нічию в кінці поєдинку.

У стартовому складі наставник української збірної Андрій Шевченко випустив відразу вісім гравців дебютантів чемпіонатів Європи. Лише Олександр Зінченко та Сергій Сидорчук захищали кольори національної команди на Євро-2016, а Андрій Ярмоленко — і на Євро-2012.

Щоправда, вже на 13-й хвилині Шевченко вимушено вніс корективи – через травму Олександра Зубкова замінив Марлос.

Перший гол Нідерланди забили на початку другого тайму — на 52-й хвилині відзначився півзахисник Джорджіньо Вейналдум, а за сім хвилин подвоїв перевагу Ваут Вегорст. Вже 75-й хвилині Андрій Ярмоленко відіграв один гол, а за декілька хвилин Роман Яремчук зрівняв рахунок — 2:2.

Але втримати нічию українці не змогли, на 85-й хвилині Дензел Думфріс влучним ударом в кут воріт здобув перемогу для збірної Нідерландів.