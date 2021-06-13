Украина дебютировала на Евро-2020 с поражения Нидерландам

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины в первом матче Чемпионата Европы уступила Нидерландам со счетом 2:3. «Желто-синие» пропустили два мяча в начале второго тайма, потом сравняли счет, но упустили ничью в конце поединка.
В стартовом составе наставник украинской сборной Андрей Шевченко выпустил сразу восемь дебютантов чемпионатов Европы. Только Александр Зинченко и Сергей Сидорчук защищали цвета национальной команды на Евро-2016, а Андрей Ярмоленко — и на Евро-2012.
Правда, уже на 13-й минуте Шевченко вынужденно внес коррективы — из-за травмы Александра Зубкова заменил Марлос.
Первый гол Нидерланды забили в начале второго тайма — на 52-й минуте отличился полузащитник Джорджиньо Вейналдум, а через семь минут удвоил преимущество Ваут Вегорст. Уже 75-й минуте Андрей Ярмоленко отыграл один гол, а через несколько минут Роман Яремчук сравнял счет — 2: 2.
Но удержать ничью украинцы не смогли, на 85-й минуте Дензел Думфрис точным ударом в угол ворот добыл победу для сборной Нидерландов.
В другом матче «украинской» группы С Австрия обыграла дебютанта чемпионатов Европы — Северную Македонию — со счетом 3:1. В первом тайме команды обменялись голами. На мяч австрийца Штефана Лайнера македонцы ответили точным ударом Горана Пандева. Во второй половине встречи Австрия дважды поразила ворота соперника — по голу на счету Михаэля Грегорича и Марко Арнаутовича.
Открыл же игровой день 13 июня матч квартета D, в котором Англия минимально обыграла Хорватию — 10. Единственный гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг.
- Свой следующий матч на Евро-2020 Украина проведет с Северной Македонией 17 июня (в 16:00). А уже 21 июня команда Андрея Шевченко сыграет последний поединок группового этапа — с австрийцами. На поле команды выйдут в 19:00. Все матчи украинской сборной на Евро-2020 транслируют телеканалы «Футбол» и «Украина».