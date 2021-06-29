Євро-2020: збірна України оголосила заявку на поєдинок 1/8 фіналу. Проти шведів точно не зіграє Зубков

Збірна України оголосила заявку на матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2020 року проти збірної Швеції. До поєдинку готуються 25 футболістів.

Про це йдеться на сайті Української асоціації футболу.

Уперше до заявки збірної потрапив півзахисник Роман Безус. Водночас захисник «Динамо» Денис Попов через травму вже покинув розташування збірної та повернувся до України.

Також у заявку потрапив півзахисник Олександр Зубков, але головний тренер збірної Андрій Шевченко вже зазначив, що зіграти той у матчі зі Швецією не зможе через пошкодження.

Загалом заявка збірної має такий вигляд:

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Роман Безус.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.