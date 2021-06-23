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Євро-2020: визначилися усі збірні, які виходять у плей-оф. Україна зіграє зі Швецією

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Євро-2020: визначилися усі збірні, які виходять у плей-оф. Україна зіграє зі Швецією

Wikimedia

Збірна України з футболу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з командою Швеції. Поєдинок пройде 29 червня в шотландському місті Глазго.

Українці стали однією з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця в своїх групах і отримали путівки в плей-оф.

Шведи зайняли перше місце у своїй групі, зігравши внічию з Іспанією (0:0) і обігравши Словаччину (1:0) та Польщу (3:2).

Також визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу:

  • Уельс — Данія (26 червня, Амстердам);
  • Італія — Австрія (26 червня, Лондон);
  • Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья);
  • Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт);
  • Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест);
  • Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген);
  • Швеція — Україна (29 червня, Глазго);
  • Англія — Німеччина (29 червня, Лондон).

  • 21 червня збірна України з футболу програла збірній Австрії в заключному поєдинку групового етапу Чемпіонату Європи 2020 року з рахунком 1:0 і посіла третє місце у групі.