Євро-2020: визначилися усі збірні, які виходять у плей-оф. Україна зіграє зі Швецією

Збірна України з футболу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з командою Швеції. Поєдинок пройде 29 червня в шотландському місті Глазго.

Українці стали однією з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця в своїх групах і отримали путівки в плей-оф.

Шведи зайняли перше місце у своїй групі, зігравши внічию з Іспанією (0:0) і обігравши Словаччину (1:0) та Польщу (3:2).

Також визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу: