Євро-2020: визначилися усі збірні, які виходять у плей-оф. Україна зіграє зі Швецією

Збірна України з футболу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з командою Швеції. Поєдинок пройде 29 червня в шотландському місті Глазго.
Українці стали однією з чотирьох найкращих команд, які зайняли треті місця в своїх групах і отримали путівки в плей-оф.
Шведи зайняли перше місце у своїй групі, зігравши внічию з Іспанією (0:0) і обігравши Словаччину (1:0) та Польщу (3:2).
Також визначились усі пари 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу:
- Уельс — Данія (26 червня, Амстердам);
- Італія — Австрія (26 червня, Лондон);
- Бельгія — Португалія (27 червня, Севілья);
- Нідерланди — Чехія (27 червня, Будапешт);
- Франція — Швейцарія (28 червня, Бухарест);
- Хорватія — Іспанія (28 червня, Копенгаген);
- Швеція — Україна (29 червня, Глазго);
- Англія — Німеччина (29 червня, Лондон).
- 21 червня збірна України з футболу програла збірній Австрії в заключному поєдинку групового етапу Чемпіонату Європи 2020 року з рахунком 1:0 і посіла третє місце у групі.