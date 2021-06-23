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Евро-2020: определились все сборные, которые выходят в плей-офф. Украина сыграет со Швецией

Автор:
София Телишевская
Дата:
Евро-2020: определились все сборные, которые выходят в плей-офф. Украина сыграет со Швецией

Wikimedia

Сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы встретится с командой Швеции. Поединок пройдет 29 июня в шотландском городе Глазго.

Украинцы стали одной из четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих группах и получили путевки в плей-офф.

Шведы заняли первое место в своей группе, сыграв вничью с Испанией (0:0) и обыграв Словакию (1:0) и Польшу (3:2).

Также определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу:

  • Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам);
  • Италия — Австрия (26 июня, Лондон);
  • Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья);
  • Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт);
  • Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест);
  • Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген);
  • Швеция — Украина (29 июня, Глазго);
  • Англия — Германия (29 июня, Лондон).
  • 21 июня сборная Украины по футболу проиграла сборной Австрии в заключительном поединке группового этапа Чемпионата Европы 2020 года с счетом 1:0 и заняла третье место в группе.