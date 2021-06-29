Евро-2020: сборная Украины объявила заявку на поединок 1/8 финала. Против шведов точно не сыграет Зубков

Сборная Украины объявила заявку на матч 1/8 финала Чемпионата Европы 2020 года против сборной Швеции. К поединку готовятся 25 футболистов.
Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.
Впервые в заявку сборной попал полузащитник Роман Безус. В то же время защитник «Динамо» Денис Попов из-за травмы уже покинул расположение сборной и вернулся в Украину.
Также в заявку попал полузащитник Александр Зубков, но главный тренер сборной Андрей Шевченко уже отметил, что сыграть тот в матче со Швецией не сможет из-за повреждения.
В целом заявка сборной выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Роман Безус.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
- Сборная Украины по футболу в 1/8 финала Чемпионата Европы встретится с командой Швеции. Поединок состоится 29 июня в шотландском городе Глазго в 22:00.