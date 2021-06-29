Евро-2020: сборная Украины объявила заявку на поединок 1/8 финала. Против шведов точно не сыграет Зубков

Сборная Украины объявила заявку на матч 1/8 финала Чемпионата Европы 2020 года против сборной Швеции. К поединку готовятся 25 футболистов.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Впервые в заявку сборной попал полузащитник Роман Безус. В то же время защитник «Динамо» Денис Попов из-за травмы уже покинул расположение сборной и вернулся в Украину.

Также в заявку попал полузащитник Александр Зубков, но главный тренер сборной Андрей Шевченко уже отметил, что сыграть тот в матче со Швецией не сможет из-за повреждения.

В целом заявка сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Роман Безус.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.