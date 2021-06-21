Євро-2020: Україна програє Австрії у заключному матчі групового етапу. Але шанси на плей-оф лишаються

Збірна України з футболу програє збірній Австрії в заключному поєдинку групового етапу Чемпіонату Європи 2020 року з рахунком 1:0. Таким чином Україна посідає третє місце в групі.

Від самого початку матчу австрійці захопили перевагу і майже не віддавали її протягом усього поєдинку. Після кількох небезпечних моментів вони відкрили рахунок. Після подачі кутового на 21-й хвилині матчу у ворота збірної України забиває Крістоф Баумгартнер.

За весь поєдинок Україна мала лише кілька небезпечних моментів. У першому таймі після удару Миколи Шапаренка, який відбив голкіпер австрійців, Андрій Ярмоленко трохи не встиг на добивання.

А в другому таймі після навісу зі штрафного один із захисників Австрії зрізав м’яч у свої ворота, але воротар Даніел Бахманн успішно перевів м’яч на кутовий.

У паралельному поєдинку збірна Нідерландів перемогла Північну Македонію з рахунком 3:0. Таким чином нідерландці посідають перше місце у групі з 9 очками, збірна Австрії — друге місце з 6 очками та виходить у плей-оф на збірну Італії, збірна України — третє місце з 3 очками та збірна Північної Македонії — останнє місце з 0 очками.

Збірна України ще має шанси на вихід у плей-оф, якщо стане однією з чотирьох найкращих збірних із шести, які посіли треті місця. Наразі всі матчі завершилися лише у групі А — там третє місце посіла збірна Швейцарії, яка заробила чотири очки.