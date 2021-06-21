Евро-2020: Украина проигрывает Австрии в заключительном матче группового этапа. Но шансы на плей-офф остаются

Сборная Украины по футболу проигрывает сборной Австрии в заключительном поединке группового этапа Чемпионата Европы 2020 года со счетом 1:0. Таким образом Украина занимает третье место в группе.

С самого начала матча австрийцы захватили преимущество и почти не отдавали его на протяжении всего поединка. После нескольких опасных моментов они открыли счет. После подачи углового на 21-й минуте матча в ворота сборной Украины забивает Кристоф Баумгартнер.

За весь поединок Украина имела лишь несколько опасных моментов. В первом тайме после удара Николая Шапаренко, который отразил голкипер австрийцев, Андрей Ярмоленко немного не успел на добивание.

А во втором тайме после навеса со штрафного один из защитников Австрии срезал мяч в свои ворота, но вратарь Даниэл Бахманн успешно перевел мяч на угловой.

В параллельном поединке сборная Нидерландов победила Северную Македонию со счетом 3:0. Таким образом голландцы занимают первое место в группе с 9 очками, сборная Австрии — второе место с 6 очками и выходит в плей-офф на сборную Италии, сборная Украины — третье место с 3 очками и сборная Северной Македонии — последнее место с 0 очками.

Сборная Украины еще имеет шансы на выход в плей-офф, если станет одной из четырех лучших сборных из шести, занявших третьи места. Сейчас все матчи завершились только в группе А — там третье место заняла сборная Швейцарии, которая заработала четыре очка.