Євро-2020: Україна перемогла Північну Македонію

Збірна України у другому турі чемпіонату Європи з футболу обіграла збірну Північної Македонії.

Гра відбувалася у Бухаресті.

Голами за українців відзначилися Ярмоленко (29-а хвилина) та Яремчук (34-а). У македонців гол забив Аліоскі (57-а хвилина).

Гол Ярмоленка:

Гол Яремчука:

Гол Аліоски:

Під кінець матчу арбітр вдався до відеоповтору і після чого, за гру рукою у власному штрафному майданчику, призначив пенальті у ворота македонців. Проте Руслан Малиновський не зміг збільшити перевагу українців.

Огляд матчу:

Таким чином, у своїй групі українці ділять друге-третє місце зі збірною Австрії. В обох команд по три очки. Австрійці зіграють свій матч увечері проти збірної Нідерландів.

Крім того, о 19:00 розпочнеться гра групи B, де зійдуться збірні Бельгії та Данії.