Євро-2020: Україна перемогла Північну Македонію

Збірна України у другому турі чемпіонату Європи з футболу обіграла збірну Північної Македонії.
Гра відбувалася у Бухаресті.
Голами за українців відзначилися Ярмоленко (29-а хвилина) та Яремчук (34-а). У македонців гол забив Аліоскі (57-а хвилина).
Гол Ярмоленка:
Гол Яремчука:
Гол Аліоски:
Під кінець матчу арбітр вдався до відеоповтору і після чого, за гру рукою у власному штрафному майданчику, призначив пенальті у ворота македонців. Проте Руслан Малиновський не зміг збільшити перевагу українців.
Огляд матчу:
Таким чином, у своїй групі українці ділять друге-третє місце зі збірною Австрії. В обох команд по три очки. Австрійці зіграють свій матч увечері проти збірної Нідерландів.
Крім того, о 19:00 розпочнеться гра групи B, де зійдуться збірні Бельгії та Данії.
- У першому турі збірна України поступилася збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- 17 березня 2020 року УЄФА вирішила, що Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Ігри прийматимуть 11 міст: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севілья, Будапешт, Мюнхен. Турнір проходитиме з 11 червня до 11 липня.