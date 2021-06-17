Евро-2020: Украина победила Северную Македонию

Сборная Украины во втором туре чемпионата Европы по футболу обыграла сборную Северной Македонии.

Игра проходила в Бухаресте.

Голами за украинцев отличились Ярмоленко (29-я минута) и Яремчук (34-я минута). У македонцев гол забил Алиоски (57-я минута).

Гол Ярмоленко:

Гол Яремчука:

Гол Алиоски:

Под конец матча арбитр обратился к видеоповтору и после этого, за игру рукой в своей штрафной, назначил пенальти в ворота македонцев. Однако Руслан Малиновский не смог увеличить преимущество украинцев.

Таким образом, в своей группе украинцы делят второе-третье место со сборной Австрии. У обеих команд по три очка. Австрийцы сыграют свой матч вечером против сборной Нидерландов.

UEFA

Кроме того, в 19:00 начнется игра группы B, где сойдутся сборные Бельгии и Дании.