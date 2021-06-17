Евро-2020: Украина победила Северную Македонию

Сборная Украины во втором туре чемпионата Европы по футболу обыграла сборную Северной Македонии.
Игра проходила в Бухаресте.
Голами за украинцев отличились Ярмоленко (29-я минута) и Яремчук (34-я минута). У македонцев гол забил Алиоски (57-я минута).
Гол Ярмоленко:
Гол Яремчука:
Гол Алиоски:
Под конец матча арбитр обратился к видеоповтору и после этого, за игру рукой в своей штрафной, назначил пенальти в ворота македонцев. Однако Руслан Малиновский не смог увеличить преимущество украинцев.
Таким образом, в своей группе украинцы делят второе-третье место со сборной Австрии. У обеих команд по три очка. Австрийцы сыграют свой матч вечером против сборной Нидерландов.
Кроме того, в 19:00 начнется игра группы B, где сойдутся сборные Бельгии и Дании.
- В первом туре сборная Украины уступила сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- 17 марта 2020 УЕФА решил, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.