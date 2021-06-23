Євро-2020: Україна виходить у плей-оф завдяки поразкам Польщі та Словаччини

Збірна України виходить у плей-оф Чемпіонату Європи 2020 року з третього місця своєї групи. Це сталося завдяки поразкам збірних Польщі та Словаччини.

Збірна Словаччини розгромно програла збірній Іспанії з рахунком 0:5. Два голи словаки забили самі собі — «відзначилися» голкіпер Мартін Дубравка та півзахисник Юрай Куцка. Також м’ячі у ворота Словаччини забивали Емерік Ляпорт, Пабло Сарабія та Ферран Торрес.

У паралельному матчі збірна Швеції перемогла у збірної Польщі з рахунком 3:2. Дублем за шведів відзначився Еміль Форсберг, а за поляків — Роберт Левандовські. На останніх хвилинах матчу вирвав перемогу для шведів Віктор Классон.

Таким чином збірна Швеції посідає перше місце в групі з 7 очками, Іспанія — друге з 5 очками, Словаччина — третє з 3 очками та Польща — останнє з 1 очком.

Словаччина має стільки ж очок, скільки й Україна, але має значно гіршу статистику забитих та пропущених м’ячів. Таким чином збірна України вже точно обходить збірні Фінляндії та Словаччини і входить до четвірки найкращих збірних, які посіли треті місця.

У звʼязку з такими результатами збірна України виходить у плей-оф на збірну Швеції. Вони зіграють 29 червня у Глазго.