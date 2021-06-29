Євро-2020: Англія перемогла Німеччину і вийшла до чвертьфіналу

Збірна Англії обіграла збірну Німеччини з рахунком 2:0 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

Гра відбулася у Лондоні, на стадіоні «Вемблі».

Голами відзначилися Стерлінг (75-а хвилина) і Кейн (86-а). Таким чином, англійці виходять до чвертьфіналу турніру, де зіграють з переможцем пари Швеція — Україна. Цей матч почнеться у Глазго у вівторок о 22:00.

Напередодні збірна Іспанії вийшла у чвертьфінал Євро-2020, обігравши Хорватію з рахунком 5:3. Крім того, збірна Швейцарії у серії пенальті перемогла збірну Франції. Таким чином, у чвертьфіналі турніру вже Данія, Чехія, Бельгія, Іспанія, Італія, Швейцарія та Англія.