Польський голкіпер забив найшвидший автогол в історії Євро

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний забив найшвидший автогол в історії Чемпіонату Європи з футболу. Мʼяч залетів у ворота від спини воротаря вже на 18-й хвилині зустрічі.
Півзахисник збірної Словаччини Роберт Мак пробив у штангу, після чого мʼяч відлетів у спину голкіперу і відскочив у ворота.
Раніше найшвидшим автоголом вважався мʼяч хорватського ексфутболіста Ігоря Тюдора. Він припустився помилки в матчі групового етапу проти Франції у 2004 році, зустріч завершилася з рахунком 2:2, а Тюдор «відзначився» на 22-й хвилині.
Крім цього, Войцех Щенсний став першим голкіпером, який забив автогол за всю історію Чемпіонату Європи.
Автогол Войцеха залишився єдиним забитим мʼячем у першому таймі матчу Словаччина — Польща. Команди пішли на перерву за рахунку 1:0. У другому таймі Польща забила гол у відповідь, проте після цього з поля вилучили півзахисника Гжегожа Криховʼяка. Потім Словаччина все ж вирвала перемогу завдяки голу Мілана Шкріньяра — 1:2.
- Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, який вийшов на заміну в матчі першого туру Євро-2020 проти Хорватії, став наймолодшим футболістом, який коли-небудь грав у фінальній частині Чемпіонату Європи. На 82-й хвилині зустрічі Беллінгем замінив форварда Гаррі Кейна.