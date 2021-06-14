Польський голкіпер забив найшвидший автогол в історії Євро

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний забив найшвидший автогол в історії Чемпіонату Європи з футболу. Мʼяч залетів у ворота від спини воротаря вже на 18-й хвилині зустрічі.

Півзахисник збірної Словаччини Роберт Мак пробив у штангу, після чого мʼяч відлетів у спину голкіперу і відскочив у ворота.

Раніше найшвидшим автоголом вважався мʼяч хорватського ексфутболіста Ігоря Тюдора. Він припустився помилки в матчі групового етапу проти Франції у 2004 році, зустріч завершилася з рахунком 2:2, а Тюдор «відзначився» на 22-й хвилині.