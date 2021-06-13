Півзахисник збірної Англії Беллінгем став наймолодшим футболістом в історії Євро

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем, який вийшов на заміну в матчі першого туру Євро-2020 проти Хорватії, став наймолодшим футболістом, що коли-небудь грав у фінальній частині чемпіонату Європи.

На 82-й хвилині зустрічі Беллінгем замінив форварда Гаррі Кейна.

На момент матчу вік півзахисника становив 17 років і 349 днів.

У поєдинку стартового туру Євро-2020 збірна Англії мінімально обіграла Хорватію з рахунком 1:0.

Також Джуд став наймолодшим гравцем в історії збірної Англії, який грав на великому міжнародному турнірі. На клубному рівні він виступає за дортмундську Боруссію.