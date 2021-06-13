Євро-2020: Бельгія розгромила Росію

Збірна Бельгії обіграла збірну Росії з рахунком 3:0 у матчі чемпіонату Європи з футболу.

Гра відбувалася у Санкт-Петербурзі, на стадіоні «Петровський».

Голами відзначилися Лукаку (10-а і 88-а хвилини) та Меньє (33-а хвилина).

У паралельному матчі цієї групи Данія поступилася збірній Фінляндії — 0:1. Цей матч догравався після зупинки внаслідок того, що гравець данців Крістіан Еріксен знепритомнів прямо на полі.

Вдень також відбувся матч групи А. У ньому збірні Уельсу та Швейцарії розійшлися миром — 1:1.

Завтра, 14 червня у боротьбу вступить збірна України, яка о 22:00 в Амстердамі зійдеться з господарями — збірною Нідерландів. Також будуть зіграні матчі Англія — Хорватія та Австрія — Північна Македонія.