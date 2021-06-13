Евро-2020: Бельгия разгромила Россию

Сборная Бельгии обыграла сборную России со счетом 3:0 в матче чемпионата Европы по футболу.

Игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе «Петровский».

Голами отметились Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Менье (33-я минута).

В параллельном матче этой группы Дания уступила сборной Финляндии — 0:1. Матч доигрывался после того, как он был прерван из-за игрока датчан Кристиана Эриксена, потерявшего сознание прямо на поле.

Днем также состоялся матч группы А. В нем сборные Уэльса и Швейцарии разошлись миром — 1:1.

Завтра, 14 июня в борьбу вступит сборная Украины, в 22:00 в Амстердаме сойдется с хозяевами — сборной Нидерландов. Также будут сыграны матчи Англия — Хорватия и Австрия — Северная Македония.