Евро-2020: лидер сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией. Игру прервали

Матч Чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии прервали после того, как игрок датчан Кристиан Эриксен потерял сознание.
Матч проходил в Копенгагене.
Инцидент произошел на 40-й минуте. Эриксен, потеряв сознание, упал на газон. К нему подбежали медики и начали оказывать помощь. Игрок не приходил в сознание, и врачам пришлось делать ему непрямой массаж сердца.
Перерыв затянулся на более чем 10 минут, после чего судья отправил команды в раздевалки. В официальном Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщается, что игра приостановлена. При этом СМИ сообщают, что игрока уже вынесли с поля, а диктор на стадионе попросил болельщиков оставаться на своих местах.
Позже СМИ опубликовали фото, которое может свидетельствовать о том, что Эриксен покидал поле в сознании.
В УЕФА сообщили, что Эриксена доставили в больницу, его состояние стабилизировалось. Вечером состоится встреча организаторов и представителей команд с тем, чтобы решить судьбу остановленного матча.
- Накануне в Риме завершился первый матч Чемпионата Европы по футболу 2020. Сборная Италии победила сборную Турции со счетом 3:0.