Евро-2020: лидер сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией. Игру прервали

Матч Чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии прервали после того, как игрок датчан Кристиан Эриксен потерял сознание.

Матч проходил в Копенгагене.

Инцидент произошел на 40-й минуте. Эриксен, потеряв сознание, упал на газон. К нему подбежали медики и начали оказывать помощь. Игрок не приходил в сознание, и врачам пришлось делать ему непрямой массаж сердца.

Перерыв затянулся на более чем 10 минут, после чего судья отправил команды в раздевалки. В официальном Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщается, что игра приостановлена. При этом СМИ сообщают, что игрока уже вынесли с поля, а диктор на стадионе попросил болельщиков оставаться на своих местах.

Позже СМИ опубликовали фото, которое может свидетельствовать о том, что Эриксен покидал поле в сознании.

В УЕФА сообщили, что Эриксена доставили в больницу, его состояние стабилизировалось. Вечером состоится встреча организаторов и представителей команд с тем, чтобы решить судьбу остановленного матча.