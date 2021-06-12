Євро-2020: лідер збірної Данії Еріксен знепритомнів під час матчу з Фінляндією. Гру перервали

Матч Чемпіонату Європи між збірними Данії та Фінляндії перервали після того, як гравець данців Крістіан Еріксен знепритомнів.

Матч відбувався у Копенгагені.

Інцидент стався на 40-й хвилині. Еріксен, зомлівши, впав на газон. До нього підбігли медики і почали надавати допомогу. Гравець не приходив до тями, тож лікарі вдалися до непрямого масажу серця.

Перерва затягнулася на понад 10 хвилин, після чого суддя відправив команди в роздягальні. В офіційному Twitter Спілки європейських футбольних асоціацій повідомляється, що гру призупинено. Водночас ЗМІ повідомляють, що гравця вже винесли з поля, а диктор на стадіоні попросив уболівальників залишатися на своїх місцях.

Згодом ЗМІ опублікували фото, яке може свідчити про те, що Еріксен залишав поле вже при тямі.

УЄФА повідомила, що Еріксена госпіталізували і його стан стабілізувався. Увечері представники організаторів, а також обох команд визначать долю перерваного поєдинку.