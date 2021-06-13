Євро-2020: Шевченко визначився із заявкою збірної України на матч із Нідерландами

Сьогодні, 13 червня, збірна України о 22:00 (за київським часом) зіграє свій перший поєдинок на Євро-2020 в Амстердамі у групі С — її суперником буде команда Нідерландів. Головний тренер збірної Андрій Шевченко визначився із заявкою на матч.