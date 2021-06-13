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Евро-2020: Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Нидерландами

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Евро-2020: Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Нидерландами

Гонтар Владимир / УНИАН

Сегодня, 13 июня, сборная Украины в 22:00 (по киевскому времени) сыграет свой первый поединок на Евро-2020 в Амстердаме в группе С — ее соперником будет команда Нидерландов. Главный тренер сборной Андрей Шевченко определился с заявкой на матч.

Как сообщили в Украинской ассоциации футбола, в официальную заявку попали 23 футболиста:

  • Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин — вратари;
  • Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов — защитники;
  • Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков — полузащитники;
  • Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик — нападающие.

В то же время в матче с Нидерландами не сыграют Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус — полузащитники.

  • 17 марта 2020 года УЕФА решила, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021-го. Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
  • Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
  • Чемпионат Европы стартовал 11 июня в Риме. Сборная Италии победила сборную Турции со счетом 3:0.
  • На следующий день сборная Бельгии разгромила сборную России со счетом 3:0.