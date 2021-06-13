Евро-2020: Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч с Нидерландами

Сегодня, 13 июня, сборная Украины в 22:00 (по киевскому времени) сыграет свой первый поединок на Евро-2020 в Амстердаме в группе С — ее соперником будет команда Нидерландов. Главный тренер сборной Андрей Шевченко определился с заявкой на матч.
Как сообщили в Украинской ассоциации футбола, в официальную заявку попали 23 футболиста:
- Георгий Бущан, Андрей Пятов и Анатолий Трубин — вратари;
- Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов — защитники;
- Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков — полузащитники;
- Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик — нападающие.
В то же время в матче с Нидерландами не сыграют Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус — полузащитники.
- 17 марта 2020 года УЕФА решила, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021-го. Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
- Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
- Чемпионат Европы стартовал 11 июня в Риме. Сборная Италии победила сборную Турции со счетом 3:0.
- На следующий день сборная Бельгии разгромила сборную России со счетом 3:0.