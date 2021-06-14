Польский голкипер забил самый быстрый автогол в истории Евро

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забил самый быстрый автогол в истории Чемпионата Европы по футболу. Мяч залетел в ворота от спины вратаря уже на 18-й минуте встречи.

Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак пробил в штангу, после чего мяч отлетел в спину голкиперу и отскочил в ворота.

Ранее самым быстром автоголом считался мяч хорватского экс-футболиста Игоря Тюдора. Он допустил ошибку в матче группового этапа против Франции в 2004 году, встреча завершилась со счетом 2:2, а Тюдор «отличился» на 22-й минуте.