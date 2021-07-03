Євро-2020: Україна програла Англії

Збірна України програла з рахунком 0:4 збірній Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу.

Гра відбувалася у Римі, на стадіоні «Олімпіко».

Англійці швидко відкрили рахунок. Вже на 4-й хвилині гол забив Гарі Кейн. Так само швидко збірна Англії подвоїла перевагу після перерви — на 46-й хвилині мʼяч на свій рахунок записав Магваєр. На 50-й хвилині свій другий гол забив Кейн. Довершив розгром української команди на 63-й хвилині Хендерсон.

Таким чином, Англія виходить до півфіналу, де зіграє з Данією.