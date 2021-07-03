Данія стала третім півфіналістом Євро-2020

Збірна Данії з рахунком 2:1 здолала збірну Чехії в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу.

Гра відбувалася в Баку (Азербайджан), на стадіоні «Олімпійський».

Рахунок відкрила данці — уже на четвертій хвилині подачу з кутового головою замкнув Ділейні. Під кінець першого тайму перевагу збірної Данії подвоїв Дольберг. На 41-й хвилині він відгукнувся на пас Меле. Чехи спромоглися лише скоротити відставання до мінімуму — на 49-й хвилині свій пʼятий гол на турнірі забив Шик.

Суперником данців у півфіналі стане переможець пари Україна — Англія. Ця гра почнеться о 22:00 у Римі.