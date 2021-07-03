Дания стала третьим полуфиналистом Евро-2020

Сборная Дании со счетом 2:1 обыграла сборную Чехии в матче 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.

Игра проходила в Баку (Азербайджан), на стадионе «Олимпийский».

Счет открыла датчане — уже на четвертой минуте подачу с углового головой замкнул Дилэйни. Под конец первого тайма преимущество сборной Дании удвоил Дольберг. На 41-й минуте он откликнулся на пас Меле. Чехи смогли лишь сократить отставание до минимума — на 49-й минуте свой пятый гол на турнире забил Шик.

Соперником датчан в полуфинале станет победитель пары Украина — Англия. Эта игра начнется в 22:00 в Риме.