Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом

Сборная Испании обыграла сборную Швейцарии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.

Игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена».

Счет открыли испанцы. На 8-й минуте мяч в свои же ворота забил защитник швейцарцев Закария. Через час счет сравнялся — гол на счету швейцарца Шакири.

На 77-й минуте сборная Швейцарии осталась в меньшинстве — с поля удалили Фройлера. Несмотря на это, обе команды не смогли забить в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти победили испанцы — 3:1.

В пятницу вечером будет сыгран второй четвертьфинал — между командами Бельгии и Италии.